مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إجتماعان طارئان.. ماذا ينتظر الأهلي واتحاد الكرة اليوم الأربعاء؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:00 ص 15/04/2026

الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تترقب الجماهير المصرية اليوم الأربعاء، ما سيسفر عنه إجتماعي الأهلي واتحاد الكرة المصري، في ظل الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما على خلفية الجدل التحكيمي في مباراة سيراميكا بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق، عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، بعد رفض اتحاد الكرة سماع محادثة الفار من قبل وفد الأهلي.. للتفاصيل إضغط هنا

ليعلن النادي الأهلي عقد إجتماع اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة، والقرارات التي سيتم الوقوف عليها من قبل أعضاء المجلس.

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة المصري

من جانبه، أعلن أيضًا الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، لبحث عددًا من الملفات الأخيرة بالكرة المصرية، من بينها أزمة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يدرس اتحاد الكرة خلال اجتماعه الشكوى التي تقدم بها الأهلي مؤخرًا، بجانب بعض الملفات المتعلقة بلجان التظلمات والحكام والمنتخب المصري.

الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

أحدث الموضوعات

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
أخبار

المزيد

