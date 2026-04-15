تترقب الجماهير المصرية اليوم الأربعاء، ما سيسفر عنه إجتماعي الأهلي واتحاد الكرة المصري، في ظل الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما على خلفية الجدل التحكيمي في مباراة سيراميكا بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق، عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، بعد رفض اتحاد الكرة سماع محادثة الفار من قبل وفد الأهلي.. للتفاصيل إضغط هنا

ليعلن النادي الأهلي عقد إجتماع اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة، والقرارات التي سيتم الوقوف عليها من قبل أعضاء المجلس.

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة المصري

من جانبه، أعلن أيضًا الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، لبحث عددًا من الملفات الأخيرة بالكرة المصرية، من بينها أزمة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يدرس اتحاد الكرة خلال اجتماعه الشكوى التي تقدم بها الأهلي مؤخرًا، بجانب بعض الملفات المتعلقة بلجان التظلمات والحكام والمنتخب المصري.

