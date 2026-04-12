علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي، على فوز فريقه اليوم على حساب نظيره تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح فريق مان سيتي في تحقيق، فوزا كبيرا اليوم الأحد 12 أبريل الجاري، على حساب تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 بالبريميرليج.

تصريحات جوارديولا بعد الفوز على تشيلسي

وقال جوارديولا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "تنتظرنا مباراة قوية أمام أرسنال، خاصة وأننا سنواجه فريقا لم يتلق أي هزيمة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه خلال 49 مباراة، تلقى الهزيمة في لقاءات فقط".

وأضاف: "أرسنال هو الفريق الأفضل في إنجلترا وأوروبا حتى الآن فهو فريق استثنائي، وفوزنا عليهم في كأس الرابطة يزيد من صعوبة المباراة المقبلة بالدوري، لأن الفوز على فريق مثل أرسنال مرتين في أسابيع قليلة أمر صعب للغاية".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "مباراة أرسنال المقبلة ستكون بمثابة المباراة النهائية بالنسبة لنا ولهم، في ظل المنافسة القوية على حصد لقب البطولة خلال الموسم الحالي 2025-2026".

موعد مباراة مان سيتي وأرسنال

ويحل فريق أرسنال ضيفا على مان سيتي الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، في الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 19 أبريل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مان سيتي.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مان سيتي حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، برصيد 70 نقطة من 32 مباراة بالمسابقة.

