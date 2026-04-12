مانشستر سيتي يحقق الفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد 12 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح فريق مان سيتي في تحقيق الفوز على حساب البلوز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي.

وأحرز ثلاثية فريق مان سيتي في اللقاء، كل من، نيكو أوريلي في الدقيقة 51، ثم مارك جيهي في الدقيقة 57، قبل يسجل دوكو الثالث للسيتي في الدقيقة 68.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة رفع فريق مان سيتي رصيده من النقاط، إلى 64 نقطة جمعهم من 31 مباراة، خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن، محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب.

وفي المقابل توقف رصيد فريق تشيلسي، عند النقطة رقم 48 في المركز، من 32 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة، في المركز السادس بجدول الترتيب.

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مان سيتي لملاقاة نظيره أرسنال يوم 19 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال يوم 19، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

