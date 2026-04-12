بعد فوز مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أقيمت اليوم الأحد عدة مباريات قوية اتسمت بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مواجهات اليوم مفاجآت كبيرة في النتائج، من أبرزها هزيمة توتنهام أمام سندرلاند بهدف دون رد، وفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على تشيلسي.

كما تعادل أستون فيلا مع نوتنجهام فورست بنتيجة 1-1، في حين فاز كريستال بالاس على نظيره نيوكاسل يونايتد.

ولا يزال أرسنال يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يلاحقه مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال - 70 نقطة

2- مانشستر سيتي - 64 نقطة

3- مانشستر يونايتد - 55 نقطة

4- أستون فيلا - 55 نقطة

5- ليفربول - 52 نقطة

6- تشيلسي - 48 نقطة

7- برينتفورد - 47 نقطة

8- إيفرتون - 47 نقطة

9- برايتون - 46 نقطة

10- سندرلاند - 46 نقطة

11- بورنموث - 45 نقطة

12 - فولهام - 44 نقطة

13- كريستال بالاس - 42 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 42 نقطة

15- ليدز يونايتد - 33 نقطة

16- نوتنجهام - 33 نقطة

17- وست هام - 32 نقطة

18- توتنهام - 30 نقطة

19- بيرنلي - 20 نقطة

20- وولفرهامبتون - 17 نقطة