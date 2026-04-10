ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين داخل مقر الإقامة قبل التحرك إلى ملعب ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



كواليس محاضرة معتمد جمال قبل التوجه لملعب المباراة



وشهدت المحاضرة شرحاً تفصيلياً لخطة اللعب، إلى جانب توجيه التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل اللقاء المرتقب في إطار التحضيرات النهائية للمواجهة القارية المهمة.



وكان الزمالك أنهى تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، إذ ركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية قبل دخول الفريق أجواء المواجهة.



بعثة الزمالك تتحرك إلى ملعب نيلسون مانديلا

وفي سياق متصل، تحركت حافلة الفريق من مقر الإقامة متجهة إلى استاد نيلسون مانديلا وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض اللقاء.



موعد مواجهتي الزمالك وشباب بلوزداد



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الإياب يوم 17 أبريل الجاري لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

