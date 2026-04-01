وجهت جماهير إسبانيا هتافات عنصرية ضد منتخب مصر، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس، استعدادا لكأس العالم.

العقوبات التي تواجهها إسبانيا بسبب الهتافات العنصرية

ووفقا لموقع " estadiodeportivo" الإسباني، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهدد بتوقيع عقوبة عليه، إذ أن لوائح الفيفا تنص على أنه في حالات الهتافات التمييزية من المدرجات، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيتعرض لإغلاق جزئي محتمل للملعب في المباراة القادمة التي تلعبها إسبانيا على أرضها، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20000 فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 21600 يورو.

وشهدت مدرجات ملعب آر سي دي إي، هتافات تمييزية ضد منتخب مصر، الأمر الذي أدانته سريعاً رابطة كرة القدم الملكية الإسبانية عبر مدرب المنتخب ورئيسه لوزان.

وانتهت المباراة الودية بين إسبانيا ومصر التي أقيمت على ملعب آر سي دي إي بالتعادل السلبي.

وأدان كل من مدرب المنتخب الوطني، لويس دي لا فوينتي، ورئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، الهتافات، ووصف الأخير الأحداث بأنها "حوادث معزولة".

وأشار الموقع إلى أن الرسالة التي عرضت على شاشة الفيديو في الملعب خلال الاستراحة بين الشوطين وذكرت أن "التشريعات المتعلقة بمنع العنف في الرياضة تحظر وتعاقب المشاركة الفعالة في أعمال العنف أو كراهية الأجانب أو كراهية المثليين أو العنصرية"، قد تكون في صالح إسبانيا.

لوائح فيفا بشأن الهتافات العنصرية لجماهير إسبانيا

ينص قانون الانضباط الخاص بالفيفا على أنه: "يجوز فرض إجراءات تأديبية على الاتحاد أو النادي العضو المسؤول، حتى لو استطاع الاتحاد أو النادي المعني إثبات عدم وجود خطأ أو إهمال من جانبه"، إذا قام "واحد أو أكثر من مشجعي المنتخب الوطني أو النادي" بالإساءة إلى "كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص باستخدام كلمات أو أفعال مهينة أو تمييزية أو مسيئة على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الوضع الاقتصادي أو مكان الميلاد أو أي وضع أو سبب آخر".

ويشير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى ما يلي ضمن التدابير التأديبية المحتملة: "عندما تكون هذه هي المخالفة الأولى، يتم لعب مباراة بعدد محدود من المتفرجين وغرامة لا تقل عن 20000 فرنك سويسري، ما لم يترتب على ذلك عواقب اقتصادية غير متناسبة على الاتحاد أو النادي العضو المذكور، وفي هذه الحالة يمكن تخفيض الغرامة إلى 1000 فرنك سويسري كحد أدنى، استثناءً".

"غير مقبولة".. بيان ناري من إسبانيول حول إساءة الجماهير لمنتخب مصر

غادر الملعب من الخلف.. رد فعل لامين يامال تجاه هتافات جماهير إسبانيا العنصرية



