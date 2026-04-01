الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

بعد غياب 40 عاما.. منتخب العراق يقترب من إنجاز تاريخي

كتب : هند عواد

07:00 ص 01/04/2026

منتخب العراق

بات منتخب العراق قريبا من إنجاز تاريخي، بالعودة إلى كأس العالم بعد غياب 40 عاما، وذلك عندما يواجه منتخب بوليفيا بعد قليل.

موعد مباراة العراق وبوليفيا

يواجه منتخب العراق نظيره بوليفيا، في الخامسة فجر اليوم الأربعاء، على ملعب بي بي في إيه، المعروف بـ"ملعب مونتيري"، في نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وفي حالة فوز منتخب العراق سيتأهل إلى كأس العالم، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم كل من فرنسا والسنغال والنرويج.
وتأهل منتخب العراق إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، بعد الفوز على الإمارات في الملحق الآسيوي، ليصبح قريبا من العودة للمونديال بعد غياب 40 عاما.

إنجاز تاريخي ينتظر منتخب العراق أمام بوليفيا

كانت المرة الوحيدة التي تأهل فيها منتخب العراق إلى كأس العالم، في نسخة 1986 بالمكسيك، عندما خسر مبارياته الثلاث أمام كل من، بلجيكا وباراجواي والمكسيك، ومنذ تلك النسخة لم يتأهل أسود الرافدين إلى المونديال.
وتضم قائمة منتخب العراق 15 محترفاً وهم، أمير العماري، ميرخاس دوسكي، حسين علي، زيد تحسين، ريبين سولاقا، إبراهيم بايش، علي الحمادي، ماركو فرج، زيدان اقبال، إيمار شيّر، مهند علي، يوسف الأمين، علي جاسم، كيفن يعقوب وفرانس بطرس.

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
