بعد غياب 40 عاما.. منتخب العراق يقترب من إنجاز تاريخي

بات منتخب العراق قريبا من إنجاز تاريخي، بالعودة إلى كأس العالم بعد غياب 40 عاما، وذلك عندما يواجه منتخب بوليفيا بعد قليل.

موعد مباراة العراق وبوليفيا

يواجه منتخب العراق نظيره بوليفيا، في الخامسة فجر اليوم الأربعاء، على ملعب بي بي في إيه، المعروف بـ"ملعب مونتيري"، في نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وفي حالة فوز منتخب العراق سيتأهل إلى كأس العالم، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم كل من فرنسا والسنغال والنرويج.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، بعد الفوز على الإمارات في الملحق الآسيوي، ليصبح قريبا من العودة للمونديال بعد غياب 40 عاما.

إنجاز تاريخي ينتظر منتخب العراق أمام بوليفيا

كانت المرة الوحيدة التي تأهل فيها منتخب العراق إلى كأس العالم، في نسخة 1986 بالمكسيك، عندما خسر مبارياته الثلاث أمام كل من، بلجيكا وباراجواي والمكسيك، ومنذ تلك النسخة لم يتأهل أسود الرافدين إلى المونديال.

وتضم قائمة منتخب العراق 15 محترفاً وهم، أمير العماري، ميرخاس دوسكي، حسين علي، زيد تحسين، ريبين سولاقا، إبراهيم بايش، علي الحمادي، ماركو فرج، زيدان اقبال، إيمار شيّر، مهند علي، يوسف الأمين، علي جاسم، كيفن يعقوب وفرانس بطرس.

اقرأ أيضًا:

"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح



إنفانتينو يحسمها.. هل تشارك إيران في كأس العالم 2026؟



