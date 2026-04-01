معلومات عن ملعب "مونتيري" المستضيف لمواجهة العراق وبوليفيا

يشهد ملعب بي بي في إيه، المعروف بـ"ملعب مونتيري"، عرضا تمهيديا لكأس العالم 2026، عندما يستضيف مباراة العراق وبوليفيا في نهائي الملحق المؤهل للمونديال.

موعد مباراة العراق وبوليفيا

يواجه منتخب العراق نظيره بوليفيا، في الخامسة فجر اليوم الأربعاء، على ملعب بي بي في إيه، المعروف بـ"ملعب مونتيري"، في نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وفي حالة فوز منتخب العراق سيتأهل إلى كأس العالم، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم كل من فرنسا والسنغال والنرويج.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، بعد الفوز على الإمارات في الملحق الآسيوي، ليصبح قريبا من العودة للمونديال بعد غياب 40 عاما.

معلومات عن مونتيري

يعتبر ملعب مونتيري أحد الملاعب المختارة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، ويقع في بلدية جوادالوبي، نويفو ليون، المكسيك ، وهي جزء من منطقة مونتيري الحضرية، وهو موطن نادي كرة القدم مونتيري التابع للدوري المكسيكي الأول.

وتم افتتاح ملعب مونتيري يوم 2 أغسطس 2015، وتبلغ السعة الجماهيريه له نحو 53,500 متفرج، ويقع على بعد حوالي 10 كم من وسط مدينة مونتيري.

إنجاز تاريخي بنتظر منتخب العراق أمام بوليفيا

كانت المرة الوحيدة التي تأهل فيها منتخب العراق إلى كأس العالم، في نسخة 1986 بالمكسيك، عندما خسر مبارياته الثلاث أمام كل من، بلجيكا وباراجواي والمكسيك، ومنذ تلك النسخة لم يتأهل أسود الرافدين إلى المونديال.

اقرأ أيضًا:

