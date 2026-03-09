مباريات الأمس
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

بينها الأهلي ضد طلائع الجيش.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

05:00 ص 09/03/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (5) (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (2) (1)

تقام اليوم الاثنين الموافق 9 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

طلائع الجيش ضد الأهلي - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين

وست هام يونايتد ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

لاتسيو ضد ساسولو - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

إسبانيول ضد ريال أوفيدو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري

بينها الأهلي ضد طلائع الجيش.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
