تقام اليوم الاثنين الموافق 9 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

طلائع الجيش ضد الأهلي - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين

وست هام يونايتد ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

لاتسيو ضد ساسولو - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

إسبانيول ضد ريال أوفيدو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3