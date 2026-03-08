مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

ألافيس

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

2 1
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

1 0
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

فابريزيو: غضب تجاه ميسي بعد مزاعم تبرعه لإسرائيل

كتب : محمد عبد الهادي

09:41 م 08/03/2026

حارس ميسي الشخصي (3)

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أ، هناك غضب من الجماهير تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أنباء تبرعه بمبلغ مالي لإسرائيل.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "يتعرض لاعب كرة القدم ليونيل ميسي لهجوم على الإنترنت بعد مزاعم بتبرعه بمبلغ 1.5 مليون دولار لإسرائيل".

ميسي يقترب من الوصول للهدف 900

في سياق متصل، تألق ليونيل ميسي مع إنتر ميامي خلال مواجهة ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي، بعدما كان فريقه متأخرًا بهدفين خلال أول نصف ساعة من المباراة.

وانتفض النجم الأرجنتيني ليسجل هدفين، أولهما أعاد فريقه إلى التعادل قبل مرور ساعة، ثم أضاف هدفًا ثانيًا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع، ليقود إنتر ميامي للفوز بنتيجة 4-2. وبهذا الهدفين رفع ميسي رصيده إلى 899 هدفًا رسميًا مع الأندية والمنتخب، ليقترب من الوصول إلى الهدف رقم 900 في مباراته المقبلة.

ليونيل ميسي إنتر ميامي

