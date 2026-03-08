توفي اليوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، اللاعب الكويتي السابق فهد عبد العزيز المجمد، خلال تأديته الواجب الوطني في وزارة الداخلية الكويتية.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن اللاعب الكويتي السابق رحل عن عالمنا بعمر 33 عاما، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني على طريق المطلاع، خلال تنفيذه مهام عمله، ضمن الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

نعي الاتحاد الكويتي لكرة القدم

وحرص الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على نعي فهد عبد العزيز المجمد وزميله المقدم عبدالله عماد الشراح، اللذان استشهدا اليوم أثناء تأدية واجبهما الوطني.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، حالة توتر كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب الهجمات المتبادلة من الجانبين الأمريكي والإيراني، والتي انتقلت إلى بعض الدول العربية بعد هجوم إيران على بعض القواعد الأمريكية في عدد من الدول العربية.

مسيرة فهد عبد العزيز المجمد

ولعب الراحل رفقة العديد من الأندية الكويتية، خلال مسيرته في كرة القدم، حيث لعب ضمن صفوف فريق القادسية، كاظمة الكويتي، بالإضافة إلى فريق السالمية.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، تعليق النشاط الكروي في البلاد لأجل غير مسمى، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

"بديله موجود".. نجم ليفربول السابق يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق

إيرلينج هالاند يعلن تعرضه للإصابة قبل مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال