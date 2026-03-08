مباريات الأمس
"بعد رحيل الركراكي".. مفاوضات بين الاتحاد المغربي ونجم منتخب إسبانيا السابق

كتب : يوسف محمد

04:38 م 08/03/2026
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، عن وجود مفاوضات بين الاتحاد المغربي لكرة القدم والنجم الإسباني أندرياس إنييستا لتولي منصب المدير الرياضي لأسود الأطلس.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن منذ عدة أيام رحيل المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم وليد الركراكي، بعد مسيرة مميزة قضاها مع أسود الأطلس.

موقف إنييستا من تولى منصب المدير الرياضي للمنتخب المغربي

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع النجم الإسباني السابق إنييستا لتولي منصب المدير الرياضي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن وأن المفاوضات لا تزال جارية بين الجانب المغربي والنجم الإسباني.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن تولي إنييستا مهمة المدير الرياضي لمنتخب المغرب، تزيد من فرص توليه مهمة القيادة الفنية لأسود الأطلس، خلال الفترة المقبلة وبالأخص عقب نهاية النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

ويتواجد المغرب في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، هايتي وإسكتلندا".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو 2026.

