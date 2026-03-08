إعلان

3 قتلى و6 جرحى إثر غارة إسرائيلية على شقة سكنية بفندق رمادا في بيروت

كتب : مصراوي

02:23 ص 08/03/2026

قصف بيروت

وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في غاره إسرائيلية على شقة سكنية في فندق رمادا في بيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن السبت، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية شملت استهداف قاعدة حيفا البحرية ومواقع استراتيجية في شمال إسرائيل بصليات صاروخية مكثفة.

وأكد حزب الله في بياناته الرسمية استهداف مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل بالصواريخ.

وفي إطار التصعيد المستمر، أعلن حزب الله تنفيذ عملية نوعية شملت استهداف قاعدة حيفا من خلال ضرب رادارات القبة الحديدية في موقع "كريات إيلعيزر"، والتي تُعد قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة، باستخدام صلية من الصواريخ النوعية.

