وسط أضرار مادية.. إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ في المنامة بالبحرين

كتب : مصراوي

02:18 ص 08/03/2026

قصف البحرين

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إصابة شخص ووقوع أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخ في المنامة.

جاء في البيان: "إصابة شخص واحداث تلفيات وأضرار بعدد من المحلات التجارية جراء سقوط شظايا صاروخ بالشارع العام بالعاصمة المنامة".

أضاف البيان: "الدفاع المدني يقوم بتأمين وإخلاء المواقع المتضررة".

كانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، قد أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بداية الحرب 28 فبراير.

أضاف بيان القيادة: "تبين القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل وتستهدف المصالح والمقرات الأمريكية في عدد من دول الخليج والشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

