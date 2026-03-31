انتقد أسطورة ليفربول السابقة جون بارنز، توقيت إعلان محمد صلاح لاعب منتخب مصر، رحيله عن الريدز.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، وقبل عام من انتهاء تعاقده مع الريدز.

لاعب ليفربول ينتقد توقيت إعلان رحيل صلاح

قال جون بارنز في تصريحات عبر برنامج talkSPORT Breakfast: "محمد صلاح لقد كان مذهلاً، أليس كذلك؟ لقد كان أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على ليفربول على الإطلاق."

وأضاف: "في الدوري الإنجليزي الممتاز ، هو من بين أفضل اللاعبين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، إلى جانب تيري هنري وأي لاعب آخر ترغب في ذكره، لكن لا أعتقد أن توقيته كان مناسباً. أعتقد أنه كان من الأفضل أن نصل إلى نهاية الموسم ثم يرحل، بدلاً من إعلانه الآن، لأنني لا أعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة الفريق. إنه لا يفيد ليفربول".

وأوضح: "لا يقدم ليفربول أداءً جيداً، وهذا أمر سلبي. هل يُفيد هذا الإعلان المدرب آرني سلوت من ناحية حب الجماهير لصلاح وعدم مشاركته في المباريات ورغبته في الرحيل؟ بالتأكيد لن يُفيده ذلك."

وواصل: "فيما يتعلق بالبدلاء، إذا نظرنا إلى ما لدينا، فإن مشكلتنا تكمن في التقدم الهجومي وتسجيل الأهداف. ليفربول لديه إيكيتيكي وإيساك، ولدينا نجوموها، ولا يزال لدينا جاكبو، لا أشعر بالضرورة أننا مضطرون لاستبداله، لأنني لا أعتقد أن الحل هو الذهاب والحصول على لاعب آخر ليدفع له 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ليحل محل محمد صلاح".

واختتم: "لدينا ما يكفي من المهاجمين، ولدينا ما يكفي من لاعبي الهجوم. مشكلتنا تكمن في خط الوسط والدفاع. هذا ما يجب علينا فعله حقًا. لذا لا أعتقد أننا بحاجة إلى استبداله بالضرورة. لكنه كان لاعبًا رائعًا لليفربول، وواحدًا من أفضل اللاعبين على الإطلاق".

