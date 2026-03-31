تصاعدت عمليات البحث في الدول العربية عن قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباراة منتخب مصر ضد إسبانيا الودية، ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب إسبانيا ودياً مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي إسبانيول في مدينة برشلونة، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومدريد، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورت 1" على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستوفر تغطية شاملة وتحليلا قبل وبعد المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

لضبط القناة على جهاز الاستقبال، استخدم التردد: 11977، مع الاستقطاب رأسي (V)، ومعامل الترميز 27500، ثم أجرِ البحث اليدوي واحفظ القناة.