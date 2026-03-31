تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو اللقاء الودي المرتقب بين منتخب مصر وإسبانيا، والتي تجمع بينهما على ملعب "آر سي دي إي" في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة الإسبانية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام مصر

كشف صحيفة "أس" الإسبانية عن التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام مصر، والذي سيشهد تواجد نجم برشلونة لامين يامال، رغم الأنباء المترددة بإصابته واحتمالية عدم مشاركته.

وأوضحت الصحيفة أن تشكيل إسبانيا المتوقع سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، أليخاندرو جريمالدو، دين هاوسن.

خط الوسط: داني أولمو، رودري، بابلو فورنالس.

خط الهجوم: لامين يامال، يريمي بينو، فيران توريس.

