تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

20:45

تركيا

مصر

21:00

إسبانيا

المغرب

20:00

باراجواي

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة مصر.. ما موقف لامين يامال؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:51 ص 31/03/2026

منتخب اسبانيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو اللقاء الودي المرتقب بين منتخب مصر وإسبانيا، والتي تجمع بينهما على ملعب "آر سي دي إي" في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة الإسبانية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام مصر

كشف صحيفة "أس" الإسبانية عن التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام مصر، والذي سيشهد تواجد نجم برشلونة لامين يامال، رغم الأنباء المترددة بإصابته واحتمالية عدم مشاركته.

وأوضحت الصحيفة أن تشكيل إسبانيا المتوقع سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، أليخاندرو جريمالدو، دين هاوسن.

خط الوسط: داني أولمو، رودري، بابلو فورنالس.

خط الهجوم: لامين يامال، يريمي بينو، فيران توريس.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا الليلة.. ثلاثي بالهجوم

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
