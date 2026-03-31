تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

20:45

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

21:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

20:00

باراجواي

إبراهيم حسن يعلن تفاصيل التبديلات قبل ودية مصر وإسبانيا

كتب : محمد عبد السلام

12:01 ص 31/03/2026

إبراهيم حسن

أعلن إبراهيم حسن، المدير الفني منتخب مصر، عن الاتفاق مع الجانب الإسباني حول عدد التبديلات المسموح بها في المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء.

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا ودياً يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول، ضمن تحضيرات الفريقين لمعسكر مارس استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

تضمن الاتفاق بين المنتخبين السماح بإجراء 11 تبديلًا خلال المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب إسبانيول.

وتأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتعتبر مواجهة إسبانيا الثانية للمنتخب الوطني خلال معسكر مارس، بعد فوز منتخب مصر على السعودية برباعية نظيفة في المباراة السابقة، التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
خاص| بعد موافقة إسرائيل على "إعدام الأسرى".. كيف يُمثّل أحدث حلقة في سلسلة
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
