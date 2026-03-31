أعلن إبراهيم حسن، المدير الفني منتخب مصر، عن الاتفاق مع الجانب الإسباني حول عدد التبديلات المسموح بها في المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء.

موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا ودياً يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول، ضمن تحضيرات الفريقين لمعسكر مارس استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026.

تفاصيل الاتفاق بين مصر وإسبانيا

تضمن الاتفاق بين المنتخبين السماح بإجراء 11 تبديلًا خلال المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب إسبانيول.

وتأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتعتبر مواجهة إسبانيا الثانية للمنتخب الوطني خلال معسكر مارس، بعد فوز منتخب مصر على السعودية برباعية نظيفة في المباراة السابقة، التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.