طالب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بضرورة إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد في مرحلة المجموعات بمسابقات الأندية الأفريقية، مؤكدا أنها أصبحت عنصرا أساسيا لضمان العدالة التحكيمية.

قرارات الكاف الجديدة

وجاءت تصريحات موتسيبي خلال مؤتمر صحفي أقيم في القاهرة، عقب اجتماع المكتب التنفيذي لـ"كاف"، والذي شهد أيضا قرارات إدارية مهمة، أبرزها تعيين سامسون أدامو أمينا عاما للاتحاد خلفا لفيرون موسينغو أومبا.

وأوضح رئيس "كاف" أنه سيسند مهمة تنفيذ تطبيق تقنية الفيديو إلى الأمين العام الجديد، من أجل بدء العمل بها في أقرب وقت ممكن، لا سيما في مرحلة المجموعات.

وأشار إلى أن تقنية الفيديو تلعب دورا حاسما في دعم قرارات الحكام، خصوصا في اللقطات المؤثرة مثل الأهداف وركلات الجزاء وحالات الطرد، ما يقلل من الأخطاء التحكيمية.

ويذكر أن بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لا تشهدان حاليا استخدام التقنية في دور المجموعات، حيث يبدأ العمل بها فقط في الأدوار الإقصائية، وهو ما يسعى "كاف" إلى تغييره مستقبلا.