كشف المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، موقف كيليان مبابي من المباراة الودية المرتقبة أمام كولومبيا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كولومبيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تصريحات ديشامب عن موقف مبابى

أكد ديشامب في تصريحات قبل المباراة اليوم، أن كيليان مبابي لن يشارك أساسيًا في لقاء كولومبيا، و سيتواجد على دكة البدلاء.

وأضاف: " قد أقوم بتعديلات في تشكيل اللقاء أمم كولومبيا، وعلى الأرجح سيتواجد مبابي علي دكة البدلاء، ويشارك في الشوط الثاني من المباراة".

مبابي ينتظر تحقيق رقم قياسي أمام كولومبيا

يواصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا بعدما سجل في آخر 7 مباريات متتالية، ليقترب من معادلة رقم جوست فونتين الذي سجل في 8 مباريات متتالية، حيث يحتاج لهدف أمام كولومبيا لمعادلة هذا الإنجاز.

كما بات مبابي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الهداف التاريخي للديوك، أوليفييه جيرو صاحب الـ57 هدفًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 هدفًا بتسجيله في شباك البرازيل.

