كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

1 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

64 70
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

مدرب فرنسا يكشف موقف مبابي من ودية كولومبيا

كتب : محمد عبد الهادي

04:45 م 29/03/2026

كيليان مبابي

كشف المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، موقف كيليان مبابي من المباراة الودية المرتقبة أمام كولومبيا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كولومبيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تصريحات ديشامب عن موقف مبابى

أكد ديشامب في تصريحات قبل المباراة اليوم، أن كيليان مبابي لن يشارك أساسيًا في لقاء كولومبيا، و سيتواجد على دكة البدلاء.

وأضاف: " قد أقوم بتعديلات في تشكيل اللقاء أمم كولومبيا، وعلى الأرجح سيتواجد مبابي علي دكة البدلاء، ويشارك في الشوط الثاني من المباراة".

مبابي ينتظر تحقيق رقم قياسي أمام كولومبيا

يواصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا بعدما سجل في آخر 7 مباريات متتالية، ليقترب من معادلة رقم جوست فونتين الذي سجل في 8 مباريات متتالية، حيث يحتاج لهدف أمام كولومبيا لمعادلة هذا الإنجاز.

كما بات مبابي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الهداف التاريخي للديوك، أوليفييه جيرو صاحب الـ57 هدفًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 هدفًا بتسجيله في شباك البرازيل.

إقرأ أيضًا:
"فاق الحدود".. محاضر في ليفربول يتحدث عن تأثير محمد صلاح

نجل أبو تريكة يشارك احتفاء محمد صلاح ببطولاته (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"