فجر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مفاجأة مدوية اليوم الأحد، بحديثه عن عقوبة الأهلي التي تعرض لها أمام الترجي في مباراته الأخير بحرمانهم من حضور اللقاء.

وكان الأهلي قد خاض لقاء الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور، تنفيذا لعقوبة كاف.

تعليق موتسيبي عن حرمان الأهلي لجماهيره أمام الترجى

موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد بالقاهرة، فاجأ الجميع بتصريحاته بعدما أكد أنه لم يكن يعلم العقوبة التي تعرض لها الأهلي بحرمانه من الجماهير.

وقال موتسيبي :"فوجئت بغياب الجماهير عن مباراة الأهلي والترجي، وعندما سألت عن السبب، أبلغوني بإيقاف جماهير الأهلي من جانب لجنة الانضباط في كاف".

