الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

- -
16:00

كوت ديفوار

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

أثق في اللاعبين.. هاني أبو ريدة يشيد بأداء منتخب مصر أمام السعودية

كتب : هند عواد

12:32 م 28/03/2026

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

أشاد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعد الفوز على المنتخب السعودي برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس.

فوز منتخب مصر على السعودية

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على حساب نظيره السعودي، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة يونيو 2026.

وجاءت رباعية الفراعنة في المباراة بتوقيع إسلام عيسي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش.

هاني أبو ريدة يشيد بفوز منتخب مصر

وقال أبو ريدة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "مواجهة السعودية، كانت مفيدة للغاية، رغم أنها مباراة ودية بين أشقاء، وأتمنى التوفيق للثنائي في المونديال".

وأضاف: "أشكر مسؤولي السعودية، على حفاوة الاستقبال لبعثة المنتخب، وكذلك التنظيم الرائع للمواجهة، والجماهير المصرية والسعودية التي حضرت اللقاء، والتي كان لها دور بارز في خروج اللقاء بهذا الشكل المتميز".

واختتم أبو ريدة: "أثق في لاعبي المنتخب الوطني في مباراة إسبانيا، هم دائمًا على قدر المسئولية عندما يواجهون منتخبات كبيرة، مثل أبطال أوروبا، وأهمية الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة، كما أن المباريات الودية القوية تسهم في رفع مستوى اللاعبين".

هاني أبو ريدة منتخب مصر السعودية كأس العالم 2026

صور.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير العتبة
