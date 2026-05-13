انطلقت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي، ويسعى الأزرق إلى مطاردة أرسنال للحفاظ على حظوظه في التتويج بالدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي 2-0، حيث سجل مان سيتي الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه سيمنيو، وفي الدقيقة 40 أحرز مرموش الهدف الثاني لتصبح النتيجة (2-0)، وبعد انطلاق الشوط الثاني، سجل سافيو الهدف الثالث في الدقيقة 84

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: عبدالقادر خوسانوف - مارك جويهي - ماتيوس نونيز - ريان أيت نوري.

الوسط: فيل فودين - برناردو سيلفا - جفارديول.

الهجوم: عمر مرموش - سافينيو - أنطوان سيمينيو.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس لحظة بلحظة

الدقيقة1: هجوم من كريستال بالاس- يريمي بينو يمرر كرة طويلة إلى برينان جونسون الذي مررها إلى ماتيتا لكن دوناروما يتدخل ويتصدى لها

مان سيتي يستحوذ على الكرة في الدقائق الأولى بنسبة 75% مقابل 24% لكريستال

الدقيقة 13: كريستال بالاس يحصل على ركلة ركنية بعد هجمة من جونسون وتسديدة بينو

الدقيقة16: التعادل 0-0 حتى الآن بين مان سيتي وكريستال بالاس- خوسانوف يطلق تسديدة من مسافة بعيدة لكنها تعلو العارضة

الدقيقة20: نوري يتجاوز دفاع كريستال ويسدد الكرة خارج المرمى

الدقيقة 32: سجل سيمنيو الهدف الأول لمان سيتي

الدقيقة 36: دوناروما يتصدى لفرصة خطيرة من كريستال

الدقيقة39: يحاول مرموش اختراق دفاع كريستال لكنه يحصل على ركلة ركنية

الدقيقة40: عمر مرموش يسجل الهدف الثاني للسيتي

انتهى الشوط الأول بتقدم مان سيتي على كريستال بالاس بهدفين دون رد

إحصائيات الشوط الأول- مان سيتي وكريستال بالاس

الاستحواذ

مان سيتي: 75%

كريستال بالاس: 25%

الأهداف المتوقعة:

كريستال: 0.41

السيتي: 0.85

الفرص الخطيرة:

السيتي: 2

بالاس: 0

التسديدات:

بالاس:3

السيتي: 10

تقييم لاعبي مان سيتي في الشوط الأول ضد كريستال:

دوناروما:6.9

جفارديول:6.9

جيهي:7.3

خوسانوف:6.9

نونيز:6.7

سيلفا:6.7

فودين:8.5

نوري:6.3

سيفينهو: 6.7

مرموش:7.4

سيمينو: 7.3

مان سيتي ضد كريستال بالاس- بداية الشوط الثاني

الدقيقة47: ركلة ركنية للسيتي، لكن بالاس يحصل على ركلة حرة بعد تدخل جويهي على هيوز

الدقيقة52: بطاقة صفراء لـ سافينيو

الدقيقة 54: بالاس يستحوذ على الكرة بنسبة أكثر من الشوط الأول

الدقيقة58: ناثان آكي بدلا من نونيس، وجيريمي دوكو بدلا من جفاردويل

الدقيقة60: استبدال بينو بإسماعيل سار، وهيوز بآدم وارتون، وماتيتا بيورجن ستراند لارسن

الدقيقة63: الدقيقة63: دوناروما يتصدى لفرصة من سار

الدقيقة84: سافيو يحرز الهدف الثاني لمان سيتي