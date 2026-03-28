موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بموعد مواجهة نادي شباب بلوزداد الجزائري المقامة في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

وستقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يوم الجمعة، 10 إبريل، على إستاد نيلسون مانديلا بالجزائر.

وستقام مباراة العودة يوم الجمعة، 17 إبريل، إستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد التعادل مع أوتوهو في مباراة الذهاب والفوز في لقاء الإياب.