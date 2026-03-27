أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفراعنة على منتخب السعودية في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بجدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.



أبرز تصريحات حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على السعودية



وقال حسن في تصريحات عقب المباراة:"الحمد لله على النتيجة، أشكر الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، التجربة كانت مهمة واستفدنا منها واللاعبون استجابوا للعمل والتوفيق جاء نتيجة جهودهم، النتيجة كبيرة لكن المنتخب السعودي يبقى قوياً وكبيراً".



وعن متابعته لمنافسات الدوري السعودي، أوضح:"كثرة الأجانب قلصت فرص اللاعب المحلي، وهذا انعكس على صعوبة التصفيات يجب منح اللاعب السعودي دقائق أكثر، وأن يكون حضوره في الأندية أكبر من الأجنبي لما لذلك من تأثير مباشر على قوة المنتخب".



وأضاف: "كل الاحترام والتقدير لجميع المدربين الأجانب، لكن وجود مدرب وطني مع الفريق يصنع فارقاً كبيراً، فـ المنتخبات الكبرى في أوروبا غالباً ما يقودها مدربون وطنيون وهو ما ينعكس إيجابياً على التواصل واللغة مع كامل احترامي لهيرفي رينارد، فهو مدرب كبير وأقدره لكن حديثي هنا بشكل عام".



واستكمل: "في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، كانت المنتخبات الأربعة التي بلغت المربع الذهبي بقيادة مدربين وطنيين وهو ما يؤكد أن إفريقيا انتبهت لهذه النقطة، لذلك يجب علينا كعرب الاستفادة من خبراتنا، فنحن نمتلك مدربين مميزين وقادرين على تحقيق النجاح".



وتابع مدرب الفراعنة: "كل التوفيق للمنتخب السعودي في الفترة المقبلة وفي كأس العالم، وكذلك لجميع المنتخبات العربية المشاركة معنا بإذن الله".

وحول لاعبي المنتخب، أشار حسن إلى حرصه على متابعة جميع العناصر في مختلف الأندية:"أنا من اكتشفت إسلام عيسى منذ أن كنت مدرباً في النادي المصري وأحاول متابعة جميع اللاعبين في كل الفرق، والكل يمتلك الفرصة لإثبات نفسه".



كما تحدث المدير الفني عن المواجهة المقبلة أمام منتخب إسبانيا، قائلاً:"سنواجه إسبانيا رغم ضيق المدة وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية".



ووجه المدير الفني رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية قائلاً: "مرة أخرى، كل الفخر والاعتزاز بالجماهير المصرية التي تركت أعمالها اليوم وحضرت المباراة بكثافة، أتمنى أن تتواجد بأعداد كبيرة في مباريات المنتخب المقبلة".

نتيجة ودية منتخب مصر اليوم أمام السعودية



وفي سياق متصل، حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على نظيره السعودي برباعية نظيفة ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، إذ سجل أهداف الفراعنة كل من إسلام عيسى، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش.



موعد ودية منتخب مصر وإسبانيا المقبلة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إسبانيا ضمن فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات ON Sports.

