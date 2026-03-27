هدف منتخب مصر الأول في شباك السعودية (فيديو)

يقدم موقع مصراوي لمتابعيه أحداث ودية منتخب مصر أمام نظيره السعودي، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة يونيو 2026.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث ودية منتخب مصر والسعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة ON Sports 1 HD، بالإضافة إلى بث مباشر عبر تطبيق STC.

تشكيل منتخب مصر



ويدخل منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل المنتخب السعودي



فيما يلعب الفرنسي هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش، علي لاجامي.

في خط الوسط: أيمن يحيى، محمد كنو، مصعب الجوير.

في خط الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام، فراس البريكان.



ويعرض"مصراوي" في السطور التالية مجريات ودية منتخبي مصر والسعودية:



أحداث الشوط الأول لودية مصر والسعودية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: تمريرات بين لاعبي مصر والسعودية.

الدقيقة 4: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر.

الدقيقة 7: ضغط من جانب لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 10: هجمة خطيرة للأخضر بعد تسديدة من أيمن يحيي، ولكنها اصطدمت بدفاع مصر.

الدقيقة 15: تمريرات متبادلة وسط الملعب.

الدقيقة 16: تريزيجيه يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر.

الدقيقة 18: سقوط فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي على أرض الملعب.

الدقيقة 22: تمريرات قصيرة متتالية بين أقدام لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 27: هجمة للمنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء نجح شوبير في تشتتها لتمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 28: مطالبات من جانب لاعبي المنتخب السعودي باحتساب ضربة جزاء لكن الحكم يشير بمواصلة اللعب.

الدقيقة 33: سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يشير بمواصلة اللعب.

الدقيقة 39: فرصة للفراعنة بعد تسديدة قوية من زيزو خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس السعودية.

الدقيقة 42: هجمة لمنتخب مصر بعد عرضية من زيزو مررها إلى مرموش لكن الدفاع الاخضر ينجح في قطع الكرة.

الدقيقة 44: زيزو يسجل الهدف الثالث للفراعنة.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني لودية مصر والسعودية

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: هجمة للمنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء تصدى لها ياسر إبراهيم.

الدقيقة 52: هدوء من جانب لاعبي منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: عرضية من هيثم حسن لكنها لم تجد متابعة هجومية من لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 56: عمر مرموش يضيف الهدف الرابع لمنتخب مصر.

الدقيقة 60: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي منتخب مصر في منتصف الملعب.

الدقيقة 64: تسديدة من محمود صابر تمر خارج منطقة الجزاء.