هدف منتخب مصر الأول في شباك السعودية (فيديو)

أضاف منتخب مصر الهدف الثاني في شباك السعودية خلال المباراة الودية المقامة على ملعب الإنماء بجدة، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.



هدف منتخب مصر الثاني



وجاء الهدف الثاني للفراعنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني من جهة اليمين قابلها محمود حسن تريزيجيه بضربة رأس قوية سكنت الشباك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة.

🇪🇬 مصر 2-0 السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/v2Zhiftz6h — Ouda (@90ouda) March 27, 2026



هدف منتخب مصر الأول



وسجل الفراعنة الهدف الأول بعد تمريرة من أحمد زيزو إلى إسلام عيسى الذي راوغ المدافع والحارس لحظة خروجه، مسدداً كرة أرضية في أسفل يمين المرمى الخالي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش

إقرأ أيضاً:

