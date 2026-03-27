مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

21:45

ألمانيا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

هولندا

21:45

النرويج

هدف منتخب مصر الثاني في شباك السعودية (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

08:16 م 27/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ودية مصر والسعودية 6
  • عرض 6 صورة
    ودية مصر والسعودية 4
  • عرض 6 صورة
    ودية مصر والسعودية 5
  • عرض 6 صورة
    ودية مصر والسعودية 2
  • عرض 6 صورة
    ودية مصر والسعودية 1

أضاف منتخب مصر الهدف الثاني في شباك السعودية خلال المباراة الودية المقامة على ملعب الإنماء بجدة، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.


هدف منتخب مصر الثاني


وجاء الهدف الثاني للفراعنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني من جهة اليمين قابلها محمود حسن تريزيجيه بضربة رأس قوية سكنت الشباك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة.


هدف منتخب مصر الأول


وسجل الفراعنة الهدف الأول بعد تمريرة من أحمد زيزو إلى إسلام عيسى الذي راوغ المدافع والحارس لحظة خروجه، مسدداً كرة أرضية في أسفل يمين المرمى الخالي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر السعودية كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اكتشاف مصري في "ساينس" يعيد رسم خريطة تطور الإنسان.. كيف تفاعل العلماء
علوم

اكتشاف مصري في "ساينس" يعيد رسم خريطة تطور الإنسان.. كيف تفاعل العلماء
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
هدف منتخب مصر الثاني في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثاني في شباك السعودية (فيديو)
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
شئون عربية و دولية

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
حكايات الناس

"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز

لحظة بلحظة.. ودية منتخب مصر ضد السعودية
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
خسر 160 جنيها للجرام.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟