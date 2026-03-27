مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

0 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 0
15:30

السكة الحديد

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

0 0
14:30

إس أي كا إف سـي الرياضي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مودرن سبورت

0 2
14:30

مسار

بحقائب أطفال.. لاعبو إيران يخلدون ذكرى ضحايا مدرسة ميناب

كتب : هند عواد

03:55 م 27/03/2026

لاعبو إيران يخلدون ذكرى ضحايا مدرسة ميناب

كرم لاعبو منتخب إيران ضحايا مدرسة ميناب الابتدائية للبنات، الذين لقوا حتفهم في فبراير الماضي، إثر صاروخ إسرائيلي.

ويخوض منتخب إيران مباراة ودية ضد منتخب نيجيريا، وذلك خلال بطولة رباعية ودية بالمعسكر الذي يخوضه في تركيا، استعدادا لكأس العالم 2026.

منتخب إيران يكرم ضحايا مدرسة ميناب

أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب إيران قبل مباراة نيجيريا، الجارية حاليا، وقف اللاعبون وهم يحملون حقائب لأطفال، لتخليد ذكرى ضحايا طالبات مدرسة ميناب.

وتضم البطولة الرباعية الودية التي يخوضها منتخب إيران كل من، نيجيريا والأردن وكوستاريكا، وتقام حاليا في تركيا.

وأدت الضربة الإسرائيلية الأمريكية على المدرسة، إلى مقتل نحو 150 شخصاً وإصابة ما يقارب 100 آخرين.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

لاعبو إيران يخلدون ذكرى ضحايا مدرسة ميناب (1)

