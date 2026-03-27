بحقائب أطفال.. لاعبو إيران يخلدون ذكرى ضحايا مدرسة ميناب

كرم لاعبو منتخب إيران ضحايا مدرسة ميناب الابتدائية للبنات، الذين لقوا حتفهم في فبراير الماضي، إثر صاروخ إسرائيلي.

Iranian national football players sang the #Iranian anthem with "backpacks" in memory of the martyrs of #Minab's daughter pic.twitter.com/5Aomu3gy6P — Embassy of Iran in Bulgaria (@IRANinBULGARIA) March 27, 2026

ويخوض منتخب إيران مباراة ودية ضد منتخب نيجيريا، وذلك خلال بطولة رباعية ودية بالمعسكر الذي يخوضه في تركيا، استعدادا لكأس العالم 2026.

منتخب إيران يكرم ضحايا مدرسة ميناب

أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب إيران قبل مباراة نيجيريا، الجارية حاليا، وقف اللاعبون وهم يحملون حقائب لأطفال، لتخليد ذكرى ضحايا طالبات مدرسة ميناب.

وتضم البطولة الرباعية الودية التي يخوضها منتخب إيران كل من، نيجيريا والأردن وكوستاريكا، وتقام حاليا في تركيا.

Iran’s national football team posed for a commemorative photo with school backpacks before a friendly match, in honor of the children of Minab school. 🖤🎒#minab #iran pic.twitter.com/aHGMWO2by4 — Iran In Deutschland (@IraninBerlin) March 27, 2026

وأدت الضربة الإسرائيلية الأمريكية على المدرسة، إلى مقتل نحو 150 شخصاً وإصابة ما يقارب 100 آخرين.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

شاهد بالفيديو.. منتخب السنغال يضيف النجمة الثانية على قميصه



قبل 8 أعوام.. ماذا حدث في آخر لقاء جمع بين مصر والسعودية؟



