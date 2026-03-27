مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

إيطاليا تقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026 بثنائية أمام أيرلندا الشمالية

كتب : نهي خورشيد

12:33 ص 27/03/2026 تعديل في 12:44 ص

خلال مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية

اقترب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في نهائي الملحق الأوروبي عقب فوزه على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة على ملعب نيو بالانس أرينا، ضمن منافسات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أهداف مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية

وافتتح المنتخب الإيطالي التسجيل عن طريق ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 56، ليمنح الأفضلية لأصحاب الأرض.

وواصل الأزوري ضغطه حتى عزز مويس كين مهاجم فيورنتينا التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80، مؤكداً تفوق منتخب بلاده.

موعد مباراة إيطاليا المقبلة

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الإيطالي موعداً في المباراة النهائية للملحق، إذ ينتظر الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك والتي امتدت حتى الآن إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 31 مارس الجاري، في مواجهة لتحديد هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
أخبار المحافظات

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة