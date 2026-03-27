اقترب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في نهائي الملحق الأوروبي عقب فوزه على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة على ملعب نيو بالانس أرينا، ضمن منافسات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أهداف مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية

وافتتح المنتخب الإيطالي التسجيل عن طريق ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 56، ليمنح الأفضلية لأصحاب الأرض.

وواصل الأزوري ضغطه حتى عزز مويس كين مهاجم فيورنتينا التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80، مؤكداً تفوق منتخب بلاده.

موعد مباراة إيطاليا المقبلة

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الإيطالي موعداً في المباراة النهائية للملحق، إذ ينتظر الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك والتي امتدت حتى الآن إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 31 مارس الجاري، في مواجهة لتحديد هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة السعودية ودياً

تركيا تحجز مكانها في نهائي الملحق الأوروبي بعد الإطاحة برومانيا