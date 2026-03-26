حسام حسن عن ودية السعودية: نبحث عن أقصى استفادة قبل المونديال وغياب صلاح

اختتم المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريباته اليوم على ملعب الإنماء الرئيسي، استعداداً لمواجهة السعودية ودياً غداً الجمعة، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين المختارين للمعسكر، وهم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، ناصر منسي، ومصطفى محمد.



وزير الرياضة يجتمع بلاعبي مصر ويؤكد دعم المنتخب



وحضر المران جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إذ كان في استقباله المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، إلى جانب أحمد حلمي الشريف رئيس بعثة المنتخب في السعودية ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين عضوي مجلس إدارة الاتحاد.



وعقد وزير الرياضة اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً دعمه الكامل للمنتخب، ومشيراً إلى أن كرة القدم تمثل مصدر فرحة للشعب المصري وأن الجيل الحالي يضم لاعبين مميزين على المستويين المحلي والدولي.

موعد مباراة مصر والسعودية الودية

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي غداً الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لودية مصر والسعودية



ومن المقرر أن تنقل ودية مصر والسعودية عبر قنوات أون سبورت بالإضافة إلى منصة STC TV.