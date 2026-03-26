كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

مواعيد مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

كتب : هند عواد

10:16 ص 26/03/2026 تعديل في 10:22 ص

كأس العالم 2026

تنطلق منافسات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مساء اليوم الخميس، ويتكون من المنتخبات الـ12 التي أنهت التصفيات الأوروبية في مركز الوصافة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من دوريات الأمم الأوروبية.

نظام الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

يتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مسارات، ويضم كل مسار أربعة منتخبات، ويشتمل كل مسار على مباراتي نصف نهائي تُقامان من مباراة واحدة، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي لخوض مباراة نهائية واحدة داخل كل مسار، لتحديد المنتخبات الأوروبية الأربعة التي ستحجز بطاقاتها الأخيرة إلى كأس العالم.

وجاءت المسارات كالآتي:

- المسار الأول

إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية

ويلز ضد البوسنة والهرسك

- المسار الثاني

أوكرانيا ضد السويد

بولندا ضد ألبانيا

- المسار الثالث

تركيا ضد رومانيا

سلوفاكيا ضد كوسوفو

المسار الرابع

الدنمارك ضد مقدونيا الشمالية

التشيك ضد جمهورية أيرلندا

مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي

جاءت مواعيد المباريات كالآتي:

تركيا – رومانيا: الساعة 7 مساءً

إيطاليا - أيرلندا الشمالية: الساعة 9:45 مساءً

ويلز - البوسنة والهرسك: 9:45 مساءً

بولندا – ألبانيا: 9:45 مساءً

أوكرانيا – السويد: 9:45 مساءً

جمهورية التشيك – أيرلندا: 9:45 مساءً

سلوفاكيا – كوسوفو: 9:45 مساءً

الدنمارك – مقدونيا الشمالة: 9:45 مساءً

مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية
إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
كاليس.. لغز "أرض النعيم" التي أطعمت روما وحرسها "أبو الهول الثعباني" في
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ