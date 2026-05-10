سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية أمس السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 9-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 8029 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 7025 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 6021 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب سجل 56200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.