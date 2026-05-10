استشهد فلسطينين بينما أصيب آخرين إثر استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر، إذ استقبلت المستشفيات خلال 48 ساعة 5 شهداء، بينهم شهيد انتُشل جثمانه، بالإضافة إلى 15 مصابًا.

أكدت مصادر طبية، أن أعدادًا كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب العوائق الميدانية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه منذ وقف إطلاق النار في القطاع في 11 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الضحايا 850 شهيدًا و 2433 إصابة، فيما تمكنت الطواقم من انتشال 770 جثمانًا من مناطق متفرقة.

أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72736 شهيدًا و 172535 مصابًا.

ولفتت إلى أنه جرى إضافة 103 شهداء إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو.

جاء هذا فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته في قطاع غزة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الأضم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة نحو 9 مواطنين بإصابات مباشرة.

وقالت مصادر محلية، إن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، بالإضافةً إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة، واندلاع حرائق في عدد منها.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف شرقي مدينة غزة، كما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة شاطئ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا للغد.