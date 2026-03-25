كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

باريس سان جيرمان يسعى لتأجيل مباراته أمام لانس قبل مواجهة ليفربول

كتب : محمد عبد السلام

01:43 م 25/03/2026

باريس سان جيرمان

أعلن نادي "باريس سان جيرمان" تمسكه بتأجيل مباراته المقبلة أمام "لانس"، والتي كان مقررًا إقامتها ضمن الجولة 29 يوم 11 أبريل المقبل، أي بين مباراتي الذهاب والإياب أمام "ليفربول".

وأشار متحدث باسم باريس سان جيرمان، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، إلى أن التأجيل يخدم الكرة الفرنسية ويتيح للفريق الاستعداد بشكل أفضل لمنافساته الأوروبية.

أندية فرنسية أخرى تسعى لتأجيل مباريات

وأوضح المتحدث أن نادي "ستراسبورج" طلب أيضًا تأجيل مباراته في نفس الجولة للاستعداد لمواجهة "ماينز" في بطولة الدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أن مثل هذه التغييرات في الجدول الزمني تعد من الأمور المعتادة.

وأضاف: "رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين سبق وأن أجرت تغييرات مماثلة في الجدول الزمني لمصلحة الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية".

