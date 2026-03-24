مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

جميع المباريات

ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟

كتب : هند عواد

11:24 م 24/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الجماهير تودع محمد صلاح (1)
  • عرض 3 صورة
    الجماهير تودع محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعلت الجماهير الإنجليزية مع قرار الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

تعليق الجماهير على رحيل محمد صلاح

علق أحد المشجعين على مقطع الفيديو الذي أعلن فيه صلاح رحيله عن ليفربول قائلاً: "في البداية كان يورغن كلوب، ثم ترينت ألكسندر-أرنولد، والآن محمد صلاح"، وأضاف آخر: "القلوب تنكسر مرة تلو الأخرى، موسمًا بعد موسم. سأحبك دائمًا يا مو. شكرًا لك. لن تسير وحدك أبدًا".

وأشار مشجع آخر إلى أن هذا الموسم مليء بالدموع، فيما كتب آخر: "أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي سيشتاق لك يا مو. حظًا سعيدًا في مساعيك المستقبلية أيها الأسطورة. شكرًا على عطائك يا ملك مصر، لست من مشجعي ليفربول، لكن لا تحتاج أن تكون واحدًا لتكون من معجبيك".

وتلقى صلاح تعليقًا من أحد مشجعي مانشستر سيتي، الذي كتب: "يوم حزين للدوري الإنجليزي الممتاز، يا رجل. كمشجع لمانشستر سيتي، عليك احترام العظمة، ومحمد صلاح قدم ذلك بكثرة".

وأضاف: "في كل موسم، كان يضع معيارًا. لا يكل، حاسم. جناح/مهاجم قادر على تغيير مجرى المباراة في لحظة واحدة، وما زال الأكثر اجتهادًا على أرض الملعب. أسبوعًا بعد أسبوع، كان يقدم الأفضل، ضد الجميع، بمن فيهم نحن".

واختتم: "واجهناه وجهاً لوجه لسنوات، وفي تلك المعارك تتعلم تقدير من تقف أمامه. صلاح لم يكن مجرد لاعب رائع، بل كان منافسًا جعل كل مباراة أكبر، وكل لحظة مهمة. وداعًا يا مو. لقد منحت هذا الدوري شيئًا خاصًا، وكنا محظوظين لمشاهدته. المباراة لن تكون نفسها بدونك".

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، في مقطع فيديو، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، رغم أن عقده يتبقى فيه موسم آخر.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

بيان رسمي من ليفربول بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن الفريق

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

أحدث الموضوعات

أعظم لاعبي النادي.. تعليقات الصحف الأجنبية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول
رياضة عربية وعالمية

أعظم لاعبي النادي.. تعليقات الصحف الأجنبية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

