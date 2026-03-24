ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟

تفاعلت الجماهير الإنجليزية مع قرار الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

تعليق الجماهير على رحيل محمد صلاح

علق أحد المشجعين على مقطع الفيديو الذي أعلن فيه صلاح رحيله عن ليفربول قائلاً: "في البداية كان يورغن كلوب، ثم ترينت ألكسندر-أرنولد، والآن محمد صلاح"، وأضاف آخر: "القلوب تنكسر مرة تلو الأخرى، موسمًا بعد موسم. سأحبك دائمًا يا مو. شكرًا لك. لن تسير وحدك أبدًا".



وأشار مشجع آخر إلى أن هذا الموسم مليء بالدموع، فيما كتب آخر: "أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي سيشتاق لك يا مو. حظًا سعيدًا في مساعيك المستقبلية أيها الأسطورة. شكرًا على عطائك يا ملك مصر، لست من مشجعي ليفربول، لكن لا تحتاج أن تكون واحدًا لتكون من معجبيك".



وتلقى صلاح تعليقًا من أحد مشجعي مانشستر سيتي، الذي كتب: "يوم حزين للدوري الإنجليزي الممتاز، يا رجل. كمشجع لمانشستر سيتي، عليك احترام العظمة، ومحمد صلاح قدم ذلك بكثرة".



وأضاف: "في كل موسم، كان يضع معيارًا. لا يكل، حاسم. جناح/مهاجم قادر على تغيير مجرى المباراة في لحظة واحدة، وما زال الأكثر اجتهادًا على أرض الملعب. أسبوعًا بعد أسبوع، كان يقدم الأفضل، ضد الجميع، بمن فيهم نحن".



واختتم: "واجهناه وجهاً لوجه لسنوات، وفي تلك المعارك تتعلم تقدير من تقف أمامه. صلاح لم يكن مجرد لاعب رائع، بل كان منافسًا جعل كل مباراة أكبر، وكل لحظة مهمة. وداعًا يا مو. لقد منحت هذا الدوري شيئًا خاصًا، وكنا محظوظين لمشاهدته. المباراة لن تكون نفسها بدونك".

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، في مقطع فيديو، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، رغم أن عقده يتبقى فيه موسم آخر.

اقرأ أيضًا:



بيان رسمي من ليفربول بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن الفريق



