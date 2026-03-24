الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

6 2
14:30

المقاولون العرب

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
14:30

رع

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

كتب : هند عواد

09:00 م 24/03/2026 تعديل في 09:20 م

محمد صلاح

أعلن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رحيله عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

قال صلاح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل يومًا مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، بهذه المدينة، وبهؤلاء الناس، وكيف أصبحوا جزءًا من حياتي".


وأضاف: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أصف بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي معنى ذلك. احتفلنا بالانتصارات، وحققنا أهم البطولات، وقاتلنا معًا خلال أصعب الأوقات في حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خاصة زملائي اللاعبين، السابقين والحاليين، وكذلك الجماهير. لا أملك كلمات كافية".


واختتم: "الدعم الذي قدمتموه لي في أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات، هو شيء لن أنساه أبدًا، وسيبقى معي دائمًا. الرحيل ليس سهلًا أبدًا. لقد منحتموني أفضل فترات حياتي. سأظل دائمًا واحدًا منكم. سيبقى هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. وبفضلكم جميعًا، لن أسير وحدي أبدًا".

اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري

مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)