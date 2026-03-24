محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رحيله عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

قال صلاح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل يومًا مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، بهذه المدينة، وبهؤلاء الناس، وكيف أصبحوا جزءًا من حياتي".



وأضاف: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أصف بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي معنى ذلك. احتفلنا بالانتصارات، وحققنا أهم البطولات، وقاتلنا معًا خلال أصعب الأوقات في حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خاصة زملائي اللاعبين، السابقين والحاليين، وكذلك الجماهير. لا أملك كلمات كافية".



واختتم: "الدعم الذي قدمتموه لي في أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات، هو شيء لن أنساه أبدًا، وسيبقى معي دائمًا. الرحيل ليس سهلًا أبدًا. لقد منحتموني أفضل فترات حياتي. سأظل دائمًا واحدًا منكم. سيبقى هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. وبفضلكم جميعًا، لن أسير وحدي أبدًا".

