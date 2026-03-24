مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
18:00

المصرية للاتصالات

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
14:30

رع

جميع المباريات

صحيفة إسبانية تكشف حقيقة اهتمام برشلونة بضم عمر مرموش

كتب : محمد عبد الهادي

01:33 م 24/03/2026 تعديل في 03:12 م

عمر مرموش

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

متى انضم عمر مرموش لمانشستر سيتي؟

انتقل عمر مرموش لصفوف نادي مانشستر سيتي في يناير 2025، في صفقة لاقت ضجة كبيرة حينها كأول مصري يرتدي قميص السيتي، ووصلت تكلفة الصفقة حينها 75 مليون يورو.

تفاصيل اهتمام برشلونة بعمر مرموش

فجرت صحيفة "سبورت الإسبانية"، مفاجأة مدوية باهتمام العملاق الكتالوني نادي برشلونة بالحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن نادي برشلونة يسعى لضم مهاجم في الصيف المقبل، ومرموش أحد الأسماء المطروحة على طاولة الاهتمامات.

وأوضح التقرير أن مرموش لا يشارك بصفة مستمرة مع فريقه مانشستر سيتي، وبالتالي قد يكون رحيله محتملًا.

عمر مرموش برشلونة مانشستر سيتي

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
أخبار البنوك

البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
تحذير خطير من FBI.. راوتر منزلك قد يتحول لأداة اختراق دون علمك
أخبار و تقارير

تحذير خطير من FBI.. راوتر منزلك قد يتحول لأداة اختراق دون علمك
هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
نصائح طبية

هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني

