شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

متى انضم عمر مرموش لمانشستر سيتي؟

انتقل عمر مرموش لصفوف نادي مانشستر سيتي في يناير 2025، في صفقة لاقت ضجة كبيرة حينها كأول مصري يرتدي قميص السيتي، ووصلت تكلفة الصفقة حينها 75 مليون يورو.

تفاصيل اهتمام برشلونة بعمر مرموش

فجرت صحيفة "سبورت الإسبانية"، مفاجأة مدوية باهتمام العملاق الكتالوني نادي برشلونة بالحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن نادي برشلونة يسعى لضم مهاجم في الصيف المقبل، ومرموش أحد الأسماء المطروحة على طاولة الاهتمامات.

وأوضح التقرير أن مرموش لا يشارك بصفة مستمرة مع فريقه مانشستر سيتي، وبالتالي قد يكون رحيله محتملًا.

إقرأ أيضًا:

شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته



مدرب الزمالك يكشف سر ظهوره في برومو إحدى القنوات الرياضية



