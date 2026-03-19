الكوكي: التأهل لم يحسم بعد.. وطموحنا حصد لقب الكونفدرالية

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري، أن مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.

أبرز تصريحات نبيل الكوكي



وأوضح الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل المباراة، أن فريقه قدم مستوى قوياً في لقاء الذهاب رغم أن النتيجة لم تكن مثالية من الناحية النظرية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ركز خلال التدريبات الأخيرة على معالجة الأخطاء واستغلال الفرص أمام المرمى بشكل أفضل.



وأضاف أن الفريق يدرك جيداً قوة المنافس خاصة في ظل اللعب على أرضه ووسط جماهيره، مؤكداً أن التركيز الذهني سيكون العامل الحاسم في تحديد نتيجة اللقاء.



وشدد مدرب المصري على ثقته في قدرة لاعبيه على التسجيل خارج الديار، موضحاً أن الضغوط لن تكون مقتصرة على فريقه فقط بل ستشمل الطرفين.



وأشار إلى أن الحضور الجماهيري المتوقع سيمنح لاعبيه دافعاً إضافياً خاصة في ظل الخبرات التي يمتلكها الفريق للتعامل مع مثل هذه الأجواء، مؤكداً في الوقت ذاته أن طموح الفريق لا يقتصر على التأهل فقط بل يمتد للمنافسة على اللقب.



موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد في الكونفدرالية



ومن المقرر أن يلتقي المصري مع مضيفه شباب بلوزداد مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد نيلسون مانديلا في إياب الدور ربع النهائي من البطولة، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر.



نتيجة مباراة الذهاب بين المصري وشباب بلوزداد



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب السويس الجديد، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

