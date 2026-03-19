لمواجهة الأهلي.. بعثة الترجي التونسي في طريقها إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، تونس ظهر اليوم الخميس، في طريقها إلى مصر، استعدادا لمواجهة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يحل الترجي التونسي ضيفا على الأهلي، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت في تونس، بفوز الترجي بهدف نظيف، سجله محمد أمين توجاي من علامة جزاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من مغادرة اللاعبين لتونس، وكتب: "إلى المطار"، وأرفقها برمز تعبيري لعلم مصر.

ويفقد الأهلي جماهيره خلال مباراة الترجي التونسي، بسبب معاقبتهم بالإيقاف مباراتين مع إيقاف تنفيذ اللقاء الثاني.

سبب منع جماهير الأهلي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حرمان الأهلي من جماهيره مباراتين، إحداهما مع إيقاف التنفيذ، بسبب الشغب في لقاء الجيش الملكي المغربي، في ختام دور المجموعات.

وقدم الأهلي احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي، على قرار إيقاف جماهيره، إلا أنه لجنة الاستئناف رفضت رفع العقوبة عن جماهير الأهلي.

