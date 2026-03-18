هذا جنون ولن يحدث في أوروبا.. أسطورة ليفربول يشن هجوما على "كاف"

انتقد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابقة، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد قراره بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال، مشيرا إلى أن مثل هذه "الفوضى" لن تحدث في الكرة الأوروبية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القد، في بيانه أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك فريقه، قد انتهك المادة 82، وتطبيقاً للمادة 84 تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، وتم تسجيل النتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

كاراجر يشن هجوما على كاف

أعرب جيمي كاراجر عن عدم تصديقه وإحباطه إزاء القرار الذي منح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 على الرغم من احتفال السنغال بالفوز في ذلك اليوم.

وقال كاراجر في تصريحات نقلها موقع " Everything Soccer": "حسنًا، انتظر لحظة، لقد فاز منتخب السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية، والجماهير تهتف بحماس، واللاعبون يرفعون الكأس، والجميع يحتفل، والآن قيل لهم: "لا، آسف، المغرب هو الفائز 3-0!" هل تمزح؟".

وأضاف: "أعني، هذا هو السبب تحديدًا الذي دفعني للقول إن كأس الأمم الأفريقية ليست بطولة كبرى. في أوروبا؟ في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ في نهائي بطولة أمم أوروبا؟ هذا لن يحدث أبدًا، لا يُعقل أن تُمنح الميداليات في يوم من الأيام ثم يُقال: "في الواقع، تغيرت الخطة، الفريق الآخر هو الفائز". هذا جنون".

واختتم: "هل يمكنك أن تتخيل المشاهد في غرفة الملابس؟ لاعبو السنغال يبكون، ولاعبو المغرب في حيرة.. من يحمل الكأس الآن؟ هل هذه كرة قدم أم لعبة مونوبولي؟، بصراحة، إنها مزحة. يجب أن تتمحور البطولة حول ما يحدث على أرض الملعب، لا في مكتب خلف مكتب. لكن لا، في كأس الأمم الأفريقية.. يمكنك الاحتفال بالكأس اليوم وخسارة الكأس غدًا. لهذا السبب لطالما قلتُ في أوروبا، هذا لن يُقبل أبدًا. أبدًا".

