غائب منذ موسم 2014.. بيب جوارديولا ينتظر رقما قياسيا أمام ريال مدريد

يسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، لكسر رقم سلبي لفريقه في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم.

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفاز المرينجي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

ماذا ينتظر بيب جوارديولا أمام ريال مدريد؟

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، يحتاج بيب جوارديولا لكسر رقم سلبي، إذ لم ينجح في التأهل من مواجهة إقصائية في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب منذ ربع نهائي موسم 2014-15 مع بايرن ميونخ (7-4 في مجموع المباراتين أمام بورتو)، إذ فشل في التأهل في جميع المحاولات الخمس منذ ذلك الحين، ومن بينها ثلاث مرات مع سيتي.

وفي حالة عدم التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، سيكون الأمر للموسم الثاني تواليًا (بعد الخروج من ملحق موسم 2024-25)، ولم يخرج جوارديولا قبل ربع النهائي سوى مرة واحدة فقط في أول 15 مشاركة له كمدرب في البطولة (موسم 2016-17 مع سيتي).

مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد

خسر سيتي ثلاثًا من آخر أربع مباريات له في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، مقابل فوز واحد.



وهذا يعادل عدد الهزائم التي تلقاها أمام الفريق الملكي خلال أول 12 مواجهة بينهما في البطولة (4 انتصارات و5 تعادلات).



ويسعى ريال مدريد لإقصاء مانشستر سيتي من الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة (بعد مواسم 2015-16 و2021-22 و2023-24 و2024-25).



ولا يوجد فريق أُقصي من منافس واحد في الأدوار الإقصائية أكثر من بايرن ميونخ، الذي خرج 7 مرات أمام ريال مدريد.



اقرأ أيضًا:

قبل قمة الريال والسيتي.. أشهر الريمونتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

6 لصوص ومجوهرات ثمينة.. سرقة منزل لاعب منتخب المغرب



