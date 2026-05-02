أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 24/4/2026 حتى 30/4/2026.

ففي يوم 30/4/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وعدد من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة تُعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستمرار في طرح وحدات جديدة بمواصفات متميزة وأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدن المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، مشددةً على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، والوقوف على معدلات التنفيذ، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، فضلًا عن دفع العمل بالمشروعات في مختلف القطاعات.

وفي يوم 29/4/2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من 30 أبريل حتى 30 مايو 2026.

وأوضحت أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، فضلًا عن دعم وتطوير آليات القطاع الخاص لتقديم أنماط سكنية متنوعة بالسوق العقاري.

وفي يوم 28/4/2026، استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، السيد/ جان دي ديو أويهانجاني، وزير الدولة للبنية التحتية في رواندا، خلال زيارته التفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، وذلك بحضور وفد رسمي رفيع المستوى ضم السفير دان مونيوزا، سفير رواندا لدى مصر، وعددًا من مسؤولي وزارة البنية التحتية الرواندية.

وفي اليوم ذاته، تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة النقل الداخلي الجديدة بمدينة الشروق، تنفيذًا للبروتوكول المشترك مع وزارة النقل. وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة تُخفف الأعباء اليومية عن المواطنين.

كما وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع المرافق – عقدًا مكملًا مع تحالف «أوراسكواليا» (أوراسكوم المصرية وأكواليا الإسبانية)، لتنفيذ مشروع مولدات غاز متطورة تعمل بالغاز الناتج من معالجة الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، في إطار مشروعات الشراكة بنظام «PPP».

ويستهدف المشروع توليد طاقة كهربائية نظيفة من غاز الميثان، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي يوم 27/4/2026، قامت وزيرة الإسكان، يرافقها المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استهلتها بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات الدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية الشاملة.

كما تفقدت محطة تنقية مياه الأقصر الغربية لمتابعة حالتها التشغيلية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، افتتحت عددًا من مشروعات الصرف الصحي بمركز أرمنت، شملت توسعات محطة معالجة أرمنت، ومشروع صرف صحي السلام الرئيسية، ومشروع صرف صحي حاجر أرمنت الغربي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واختتمت الجولة بمتابعة عدد من مشروعات «حياة كريمة» على مستوى المحافظة.

وفي يوم 26/4/2026، شهدت وزيرة الإسكان توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة سلافة جويلي، وذلك في إطار توجه الدولة لبناء الإنسان ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

كما استقبلت الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، مؤكدةً دعم الوزارة للتعاون مع المؤسسات التعليمية المتميزة.

وفي السياق ذاته، واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعمال تطوير مركز مارينا العلمين السياحي، حيث تم الإعلان عن تنفيذ ممشى ساحلي متكامل يربط بين مارينا 7 ومارينا 5 بطول نحو 2750 مترًا، بما يدعم البنية التحتية السياحية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وفي يوم 25/4/2026، أعلنت وزارة الإسكان بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، لاستيعاب العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لأول عمارة، تمهيدًا لاستكمال التنفيذ.

وفي يوم 24/4/2026، وبمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، استعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا حول جهود الوزارة في تنفيذ المشروعات التنموية الشاملة بشبه الجزيرة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت أن تنمية سيناء تأتي في صدارة أولويات الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف القطاعات، خاصة البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، ودعم الاستقرار المجتمعي، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.



