محاكمة 70 متهمًا في "اللجان النوعية" بتهم قيادة وتمويل الإرهاب.. السبت

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 02/05/2026

محاكمة تعبيرية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 70 متهماً باللجان الإدارية للإخوان في القضية رقم 56 لسنة 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمصالح الوطنية للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما تولوا الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس حتى السبعين انضموا للجماعة، فيما وُجه للمتهمين من الأول حتى الخامس، وبعض المتهمين الآخرين، تهم تمويل الإرهاب من خلال توفير أموال ومواد وأدوات للجماعة بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.




محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية اللجان النوعية

