أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية سنتولى أمر كوبا عقب الانتهاء من إيران.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، أن بعد عودة القوات الأمريكية من إيران قد يتم وضع حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بالقرب من كوبا.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية فككت القدرات الإيرانية وسلاحها الجوي خرج عن الخدمة تماما ولم يعد لها وجود.

وتابع أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش، إذ أنه تم تحييد أكثر من 80% من منشأت الصواريخ لكن لا تزال هناك مخزونات متبقية لدى إيران.

وأشار إلى القوات الأمريكية نجحت في تدمير معظم مصانع المسيرات الإيرانية، إذ أن القدرة المتبقية لديهم محدودة جدا، لافتا إلى أن مخزون إيران من الغذاء ينفد خلال 3 شهور.

وقال إن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوي إقليميا دمرت بالكامل، إذ أن 159 سفينة تابعة لها الآن في قاع البحر.

وأوضح أن إيران كانت تتنمر على دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم في إيران.

وأشار إلى أن إيران لا تزال لديها بعض الصورايخ، إذ أن الولايات المتحدة قضت على 85% من إنتاج الصواريخ في إيران.