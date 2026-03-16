كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آخر التطورات المتعلقة بإمكانية انسحاب منتخب إيران لكرة القدم من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي من الجانب الإيراني بشأن الانسحاب من البطولة.

وكان المنتخب الإيراني قد ضمن تأهله إلى المونديال الذي سيقام بمشاركة 48 منتخبًا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمقرر انطلاقه في 11 يونيو المقبل.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم.

تصريحات الأمين العام للاتحاد الآسيوي

وقال ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في تصريحات للصحفيين:

"إنها لحظة مليئة بالمشاعر، والجميع يتحدثون كثيرًا، لكن في النهاية يبقى القرار بيد الاتحاد الوطني بشأن المشاركة من عدمها".

وأضاف: "حتى اليوم أبلغنا الاتحاد الإيراني أنهم سيشاركون في كأس العالم".

واختتم حديثه قائلًا: "إيران عضو في الاتحاد الآسيوي، ونرغب في مشاركتهم، فقد تأهلوا بالفعل إلى البطولة، ونأمل أن يتمكنوا من حل أي مشكلات لديهم والمشاركة في المونديال".