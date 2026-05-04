استبدال مفصل الركبة لمريضة باستخدام تقنية الروبوت في السعودية

كتب : د ب أ

11:11 ص 04/05/2026

نجح مستشفى الدرعية -عضو تجمع الرياض الصحي الثالث- بالسعودية في إجراء عملية دقيقة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت لمريضة تبلغ من العمر 46 عامًا، كانت تعاني آلامًا شديدة ومحدودية كبيرة في الحركة نتيجة خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليسرى.

وقاد الفريق الطبي بروفيسور جراحة العظام الطبيب الزائر فوزي الجاسر، بمشاركة أخصائي جراحة العظام في مستشفى الدرعية الدكتور سامي بن داغر، حيث اُستبدل المفصل المتضرر بدقة عالية باستخدام تقنية الروبوت، مما أسهم في تحسين محاذاة المفصل واستعادة حركته بشكل ملحوظ، وتقليل الألم بشكل كبير بعد العملية، وذلك ضمن خدمات مركز التميز لجراحات المفاصل الصناعية بتقنية الروبوت ،وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهود مستشفى الدرعية في توظيف أحدث التقنيات الطبية وتقديم خدمات تخصصية متقدمة، ضمن منظومة تجمع الرياض الصحي الثالث، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المستفيدين.

