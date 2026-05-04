ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.49% عند مستوى 52566 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.07% عند مستوى 52312 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مستشفى النزهة الدولي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية.