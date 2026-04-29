كواليس إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة سرقة قمح الشرقية

كتب : ياسمين عزت

07:09 م 29/04/2026 تعديل في 07:18 م
    واقعة الزنكلون (1)
    واقعة الزنكلون (2)

كشف المحامي عبد الله النجار، محامي المزارع عطا الله عبد الغني، صاحب واقعة سرقة محصول القمح بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تفاصيل جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

عدد المتهمين وهويتهم

وأوضح "النجار" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين في الواقعة، وعددهم 3 أشخاص، إلى جانب اثنين آخرين، أحدهما مالك آلة الحصاد الكومباين والآخر تاجر الغلال الذي قام بشراء المحصول.

وأضاف أن الواقعة انتهت بالتصالح داخل سرايا النيابة، حيث تم إخلاء سبيل المتهمين بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف.

وأشار إلى أن المتهم الرئيسي قام ببيع محصول القمح المسروق مقابل 85 ألف جنيه إلى تاجر بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منيا القمح، لافتًا إلى أن النيابة قررت إخلاء سبيل التاجر بعد ثبوت حسن نيته، وعدم علمه بكون المحصول مسروقًا.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل مالك آلة الحصاد، بعدما تبين عدم تورطه في الواقعة، وأنه كان حسن النية ولم يكن على علم بملابسات الجريمة.

