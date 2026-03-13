استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة نيس أمام أنجيه بالدوري الفرنسي

رقم سلبي لـ فينيسيوس في تاريخ ريال مدريد خلال القرن الـ21.. ما هو؟

منافس الأهلي المحتمل.. صن داونز يفوز على ستاد مالي في ذهاب دوري الأبطال

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباارة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وتقام المباراة على الملعب الأولمبي بالرباط.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وشهد تشكيل بيراميدز تواجد محمد الشيبي في خط الدفاع، فيما يقود الهجوم اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي.

وجاء تشكيل فريق بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - ناصر ماهر

خط الهجوم: محمود زلاكة - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.