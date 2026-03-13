دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

22 26
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

يوريتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

11:10 م 13/03/2026
أعلن كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباارة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وتقام المباراة على الملعب الأولمبي بالرباط.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وشهد تشكيل بيراميدز تواجد محمد الشيبي في خط الدفاع، فيما يقود الهجوم اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي.

وجاء تشكيل فريق بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - ناصر ماهر

خط الهجوم: محمود زلاكة - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.

إيران: مجتبى خامنئي تعرض لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه
شئون عربية و دولية

إيران: مجتبى خامنئي تعرض لمحاولتي اغتيال منذ تنصيبه
السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات
أخبار مصر

السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات
فيديو طريف يجمع نجوم رمضان على أنغام "الهوى سلطان"
دراما و تليفزيون

فيديو طريف يجمع نجوم رمضان على أنغام "الهوى سلطان"
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي
أخبار وتقارير

"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي

