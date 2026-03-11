يتواجد اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن قائمة فريق برشلونة تحت 19 عاما، التي تستعد لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في بطولة كأس إسبانيا للشباب.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد الخميس الموافق 12 مارس، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس إسبانيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى حجز مقعده في المباراة النهائية.

ويواصل حمزة عبد الكريم حضوره في قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل ظهوره الأول بقميص برشلونة للشباب خلال مواجهة ويسكا يوم الأحد الماضي، والتي تمكن خلالها من تسجيل أول أهدافه مع الفريق.

وعقب المباراة، نشر اللاعب المصري صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "فخور بخوض أول مباراة لي وتسجيل هدفي الأول مع هذا النادي الرائع، وممتن لهذه اللحظة ومتحمس للمزيد".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب سيبدأ مشواره مع فريق الشباب في برشلونة، قبل أن يتم تصعيده تدريجيا للمشاركة مع الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة.